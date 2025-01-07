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Петербургский дневник

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Александр Ходосок: «Система организации уборки Петербурга выходит на новый уровень»

Александр Ходосок: «Система организации уборки Петербурга выходит на новый уровень»

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды ЗакСА Санкт-Петербурга оценил работу коммунальных служб в праздничные дни По мнению депутата, в эти новогодние дни, даже несмотря на снегопады и перепады температур, город выглядит вполне достойно.

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Комментарии
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ВХ
Валерий Хальзев
А я думал,что новый метод уборки города-это просто ожидание весны!!!!!!!!
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19 час.

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