Александр Ходосок: «Система организации уборки Петербурга выходит на новый уровень»

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды ЗакСА Санкт-Петербурга оценил работу коммунальных служб в праздничные дни По мнению депутата, в эти новогодние дни, даже несмотря на снегопады и перепады температур, город выглядит вполне достойно.
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