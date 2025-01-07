Александр Ходосок: «Система организации уборки Петербурга выходит на новый уровень»

Председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и созданию комфортной городской среды ЗакСА Санкт-Петербурга оценил работу коммунальных служб в праздничные дни По мнению депутата, в эти новогодние дни, даже несмотря на снегопады и перепады температур, город выглядит вполне достойно.