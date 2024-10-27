Компания Geely начала продажи обновленного Monjaro

В Поднебесной у дилеров появились вседорожники 2025 модельного года. Пока новинка доступна в двух комплектациях с безальтернативным 8-ступенчатым автоматом Aisin: привод может быть передним или полным, турбомотор 2.
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