У экстремистов из Украины изъяли предприятия ВПК в России по решению суда

Согласно решению Волжского городского суда, предприятия военно-промышленного комплекса, расположенные в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане были возвращены в государственную собственность, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.
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