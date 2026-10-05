Группировки ВС России отчитались об уничтожении 181 пункта управления дронами ВСУ

Больше всего объектов противника ликвидировали бойцы группировки "Запад".Группировки войск ВС России "Запад", "Восток", "Южная" и "Север" за сутки поразили 181 пункт управления беспилотной авиацией украинских войск.
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