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Царьград

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Группировки ВС России отчитались об уничтожении 181 пункта управления дронами ВСУ

Группировки ВС России отчитались об уничтожении 181 пункта управления дронами ВСУ

Больше всего объектов противника ликвидировали бойцы группировки "Запад".Группировки войск ВС России "Запад", "Восток", "Южная" и "Север" за сутки поразили 181 пункт управления беспилотной авиацией украинских войск.

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