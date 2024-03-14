НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

salekhard.online

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    хочу! избавь Россию от мигрантов!!!А что вы решили з...
  • Mark Kapustin
    Подвиг ваш бессме...
  • Степан Капуста
    Добровольная народная дружина. Добровольная пожарная команда. Добровольное общество... Что, государство не справляетс...Салехардцев пригл...

Партийцы призывают прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию

Партийцы призывают прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию

В Штабе по независимому общественному наблюдению за ходом выборов Президента России прошла пресс-конференция для окружных и городских СМИ, в ходе которой руководители и представители региональных отделений политических партий призвали ямальцев прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию, проголосовав за выбранного кандидата, за успешное будущее нашей любимой России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх