Партийцы призывают прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию

В Штабе по независимому общественному наблюдению за ходом выборов Президента России прошла пресс-конференция для окружных и городских СМИ, в ходе которой руководители и представители региональных отделений политических партий призвали ямальцев прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию, проголосовав за выбранного кандидата, за успешное будущее нашей любимой России.