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Алаудинов заявил о доминировании ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения

Алаудинов заявил о доминировании ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения

Вооруженные силы (ВС) России доминируют по всей линии боевого соприкосновения. Об этом 25 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

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