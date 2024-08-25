Алаудинов заявил о доминировании ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения

Вооруженные силы (ВС) России доминируют по всей линии боевого соприкосновения. Об этом 25 августа командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
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