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Рязанские новости

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ДТП с пострадавшими в Рязанском округе на трассе Рязань - Спасс Клепики

ДТП с пострадавшими в Рязанском округе на трассе Рязань - Спасс Клепики

В ДТП на трассе Рязань - Спасс Клепики пострадали 17-летний водитель мотоцикла и его 19-летняя пассажирка, им потребовалась медицинская помощь.

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