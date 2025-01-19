Эксперты рассказали об увеличении зарплат в РФ более чем на 20%

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Случаи увеличения зарплат более чем на 20% отмечены в следующих сферах: логистика (в 36% организаций, заявивших о росте зарплат), IT (18%), строительство (15%), производство химического сырья (11%), автобизнес (10%) и медицина и фармацевтика (2%).
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