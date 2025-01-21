Деньги упали с неба: рабочие завода в Челябинске получили зарплату в 100-кратном размере

Деньги упали с неба: рабочие завода в Челябинске получили зарплату в 100-кратном размереРабочие одного из челябинских заводов по ошибке получили зарплату за декабрь в стократном размере, сообщает издание «КП-Челябинск».
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