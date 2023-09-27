Какие области Украины надо освободить и почему

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Однозначно все области должны быть освобождены Российской Федерацией , только она имеет законное право на её владение в полной мере и без фашиствующих элементов коих пригрели не зная о их продажности , слишком уж доверяли всем после ВОВ на радостях . А теперь надо параллельно открыть охоту на Порошенко , Яйценюха и остальных, устроившихся в других странах .