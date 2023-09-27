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Какие области Украины надо освободить и почему

Какие области Украины надо освободить и почему

Интересно, что известный эксперт Яков Кедми обосновал это не на нашем телевидении - а в интервью белорусам.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Однозначно все области должны быть освобождены Российской Федерацией , только она имеет законное право на её владение в полной мере и без фашиствующих элементов коих пригрели не зная о их продажности , слишком уж доверяли всем после ВОВ на радостях . А теперь надо параллельно открыть  охоту на Порошенко , Яйценюха и остальных,  устроившихся в других странах .
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