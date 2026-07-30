Четверговые арестыЗа махинации с БПЛА арестованы сотрудники Минпромторга и ГК «Эфко»В Москве арестована заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя.
Четверговые аресты
Комментарии
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Анатолий Анатольев
И это во время СВО, только пожизненное спасет страну!
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1 м.
В
Владимир
Как так можно было назначать хохлушку Половченя на должность, связанную с обороной страны. В Минпромторге совсем не разбираются в кадрах.
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1 м.
Владимир семин
Казнить, нельзя помиловать!
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1 м.
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