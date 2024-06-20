«Уральские авиалинии» подали иск к симферопольскому аэропорту из-за попавшей в двигатель птицы

ОАО «Уральские авиалинии» сообщили суть претензий к аэропорту «Симферополь» и считают, что аэропорт не выполнил орнитологическое обеспечение во время взлета самолета авиакомпании 25 апреля 2021 года, в связи с чем попавшая в двигатель птица привела к ущербу в 25,5 млн рублей.