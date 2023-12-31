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Обзор «Короля бойцов ’97 ACA NEOGEO» – Любимый фанатами боец ​​снова вернулся – TouchArcade

Обзор «Короля бойцов ’97 ACA NEOGEO» – Любимый фанатами боец ​​снова вернулся – TouchArcade

К настоящему времени кажется совершенно очевидным, что SNK и Hamster собираются переиздать новые Аркадные игры версии всех своих мобильных портов NEOGEO, разработанных Dotemu десятилетней давности, и теперь пришло время Король бойцов ’97 занять свою очередь.

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