Fakt: депутаты Верховной рады захотели переименовать польские города

Группа депутатов Верховной рады хочет переименовать на украинский лад польские города, пишет Fakt. Как сообщает издание, по мнению автора инициативы депутата от Волынской области Игоря Гузя, Польша использует свои собственные названия для городов, которые находятся на территории Украины.