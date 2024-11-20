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Совфед одобрил штрафы до 60 млн за подделку документов для мигрантов

Совфед одобрил штрафы до 60 млн за подделку документов для мигрантов

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за подделку документов для нелегальных мигрантов. Закон предполагает, что подделка документов для организации незаконной миграции будет наказываться штрафом от 5 млн до 10 млн рублей с конфискацией.

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