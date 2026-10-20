Европа полыхает. В Париже вот уже несколько дней заблокирован Лувр, во французском Лиможе протестующие полностью сожгли историческое здание городской ратуши XIX века, комендантский час введен не только в столице Франции, но и в Ницце.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин предупредил...
- "Имеем право нане...
- Алексей Анпилогов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым