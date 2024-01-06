Расписание рождественских богослужений в храмах Уссурийска

В преддверии праздника Рождества Христова уссурийцы смогут посетить богослужения в храмах города. ИА UssurMedia публикует расписание служб в храме Преподобного Серафима Саровского и храме Покрова Пресвятой Богородицы.
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