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В США назвали ключевые темы предстоящих переговоров с Россией

В США назвали ключевые темы предстоящих переговоров с Россией

Соединенные Штаты на переговорах с РФ рассмотрят проблемы «вторжения» России в соседние страны и использования химического оружия в других государствах, однако отвечать на каждый пункт, который предложила обсудить Москва, Вашингтон не будет.

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