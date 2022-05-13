Фернандо Алонсо: «Если семья Андретти придет в «Ф-1» – это будут отличные новости для обеих сторон»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался в поддержку Майкла Андретти, который хочет создать свою команду в «Формуле-1».

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