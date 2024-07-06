Стоимость дач в Подмосковье выросла на 6% за год и будет расти дальше: почему

Причем цены соток и домов увеличиваются примерно одинаково.На 6% за год подорожали в Подмосковье земельные участки под дачи – в среднем до 5,8 миллиона рублей, причем, примерно одинаково растут в цене и дома.
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