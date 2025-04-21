Заливает. 96% месячной нормы осадков выпало в Барнауле за 12 часов

По данным Алтайского ЦГМС, это исторический максимум за всю историю метеонаблюдения Проливные дожди, которые обрушились на Алтайский край вечером 20 апреля, оказались настолько обильными, что в ряде муниципалитетов за 12 часов уже выпала месячная норма осадков.
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