Заливает. 96% месячной нормы осадков выпало в Барнауле за 12 часов

По данным Алтайского ЦГМС, это исторический максимум за всю историю метеонаблюдения Проливные дожди, которые обрушились на Алтайский край вечером 20 апреля, оказались настолько обильными, что в ряде муниципалитетов за 12 часов уже выпала месячная норма осадков.