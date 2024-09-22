Тренер не готов на рискованные эксперименты.Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» всего три дня находятся в тренировочном лагере, но их возможные тройки нападения, которые откроют сезон-2024/25, уже, похоже, обретают форму.
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