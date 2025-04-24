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Крымская газета

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Желто-синий забор и надпись на украинском языке: в Крыму нашли подозрительный дом

Желто-синий забор и надпись на украинском языке: в Крыму нашли подозрительный дом

В селе Урожайное Советского района обнаружен частный дом, ворота которого окрашены в желто-синие цвета, а рядом висит табличка с названием улицы на украинском и крымскотатарском языках, при этом русская версия наименования отсутствует.

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