Желто-синий забор и надпись на украинском языке: в Крыму нашли подозрительный дом

В селе Урожайное Советского района обнаружен частный дом, ворота которого окрашены в желто-синие цвета, а рядом висит табличка с названием улицы на украинском и крымскотатарском языках, при этом русская версия наименования отсутствует.
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