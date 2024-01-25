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Генпрокуратура России признала нежелательной организацией издание DOXA

Генпрокуратура России признала нежелательной организацией издание DOXA

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность издания DOXA. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

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