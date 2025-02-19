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Царьград

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Зеленский хотел лишить легитимности переговоры Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде

Зеленский хотел лишить легитимности переговоры Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде

Агентство Reuters назвало причину, по которой украинский президент демонстративно отменил свою поездку в арабскую страну.

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Комментарии
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Амара Карпова
Кто он такой вообще?😂грязный просроченный наркоман🤮💩его мнение уже никого не интересует😂гори в аду тварь👿
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21 час.
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