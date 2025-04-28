Приехал на машине в лес - штраф: юрист рассказал об угрозе для отдыхающих

Парковка на газоне около леса может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей, предупреждает специалист.Поездка в лес на личном автомобиле может обернуться неприятностями, если не учитывать особенности местных правил.
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