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Приехал на машине в лес - штраф: юрист рассказал об угрозе для отдыхающих

Приехал на машине в лес - штраф: юрист рассказал об угрозе для отдыхающих

Парковка на газоне около леса может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей, предупреждает специалист.Поездка в лес на личном автомобиле может обернуться неприятностями, если не учитывать особенности местных правил.

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