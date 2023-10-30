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В конфликте ХАМАС и Израиля Россия оказалась влиятельнее ООН

В конфликте ХАМАС и Израиля Россия оказалась влиятельнее ООН

Как слова Гуттериша об атаке ХАМАС на Израиль изменили статус ООН на Ближнем Востоке ООН подверглась беспрецедентной дипломатической атаке со стороны Тель-Авива и Анкары.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Как запели и Россию вспомнили и большое желание высказывают, чтобы Россия решила эту проблему, потому что прекрасно все понимают, что больше некому! А Кедми как поёт, тоже надеется на Россию, но при этом пытается убедить, что они не воюют против Палестины, они воюют против Хамас! Нет, Кедми, Израиль воюет против детей женщин и стариков и в прямом смысле учинил геноцид палестинцев! И нечего приближаться Хамас, вы не с ним воюте! А вообще, так хочется мира во всем мире, чтобы все жили хотя бы бе войн!
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