В конфликте ХАМАС и Израиля Россия оказалась влиятельнее ООН

ТН

Татьяна Новикова

Как запели и Россию вспомнили и большое желание высказывают, чтобы Россия решила эту проблему, потому что прекрасно все понимают, что больше некому! А Кедми как поёт, тоже надеется на Россию, но при этом пытается убедить, что они не воюют против Палестины, они воюют против Хамас! Нет, Кедми, Израиль воюет против детей женщин и стариков и в прямом смысле учинил геноцид палестинцев! И нечего приближаться Хамас, вы не с ним воюте! А вообще, так хочется мира во всем мире, чтобы все жили хотя бы бе войн!