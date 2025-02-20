📹❗️Расчёт данного ЗРПК "Панцирь-С1" ГрВ "Север" смог перехватить 16 БПЛА ВСУ на одном из приоритетных дроно- и ракетоопасных направлении Курского фронта всего за 1,5-часовой период.
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📹❗️Расчёт данного ЗРПК "Панцирь-С1" ГрВ "Север" смог перехватить 16 БПЛА ВСУ на одном из приоритетных дроно- и ракетоопасных направлении Курского фронта всего за 1,5-часовой период.