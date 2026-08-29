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Царьград

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Час Страшного Суда: в Церкви раскрыли предназначение души человека после смерти

Час Страшного Суда: в Церкви раскрыли предназначение души человека после смерти

Согласно учению, праведников ожидает не просто рай, а служение и царствование на обновленной земле.Представители Церкви разъяснили пастве, что ожидает человеческую душу за гранью земного существования помимо обретения вечной жизни в обителях рая.

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