Час Страшного Суда: в Церкви раскрыли предназначение души человека после смерти

Согласно учению, праведников ожидает не просто рай, а служение и царствование на обновленной земле.Представители Церкви разъяснили пастве, что ожидает человеческую душу за гранью земного существования помимо обретения вечной жизни в обителях рая.
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