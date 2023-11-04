Какой церковный праздник отмечают православные христиане сегодня, 5 ноября 2023 года Ирина ОрлонскаяСвятой Иаков остается первым из апостолов, которому Господь Иисус Христос благоволил открыться после Своего воскресения из мертвых.
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