Вдова убитого в декабре 2024 года генерала Кириллова может стать сенатором

Вдова убитого в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана может стать новым сенатором от Костромской области.
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