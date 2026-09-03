Мортал Комбат: судьба Демона фанфик

Что, если одна из тех, кто веками лишь наблюдает за кровавым круговоротом Смертельной Битвы, наконец решится вмешаться? В этом Мортал Комбат фанфике судьба демонессы Сарины и её сородича Ксалора переплетается с нитями вероятностей, грозя разорвать привычные каноны турнира в клочья.