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Новичок «Каролины» Хажеев об НХЛ: «Не знаю хоккеиста, который не хотел бы там играть. Все равно, где начинать – в АХЛ или ECHL»

19-летний вратарь подписал с «Харрикейнз» контракт новичка сроком на 3 года. Прошлый сезон Хажеев провел в составе «Белых Медведей» в Olimpbet МХЛ.

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