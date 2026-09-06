Russia's demands on Ukraine are getting tougher — Bloomberg

Russia's demands on Ukraine are getting tougher, as the Kremlin believes that Russia has a military advantage, Bloomberg writes following the visit of US presidential envoys to Moscow, citing sources close to the Russian authorities.
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