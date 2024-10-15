Операторы FPV-дронов ВС РФ не дают покоя ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

В ходе воздушной разведки расчеты беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области выявляют места дислокации техники и живой силы противника, после чего передают координаты расчетам ударных беспилотников и продолжают наблюдение за боевиками ВСУ.