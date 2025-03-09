Эксперт рассказала о правилах для похудения на диете

Желая сбросить вес, многие люди прибегают к методу диет и ограничений питания. О распространенных ошибках при похудении рассказала специалист по превентивной и anti-age медицине, эндокринолог Европейского медицинского центра Ирина Русс в беседе с «Газетой.
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