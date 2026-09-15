Яна Лантратова помогла семье бойца получить документы для выплат

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека, помогла семье участника СВО из Ивановской области получить документы от ЗАГС Узбекистана для оформления выплат.
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