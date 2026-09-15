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Царьград

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Яна Лантратова помогла семье бойца получить документы для выплат

Яна Лантратова помогла семье бойца получить документы для выплат

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека, помогла семье участника СВО из Ивановской области получить документы от ЗАГС Узбекистана для оформления выплат.

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