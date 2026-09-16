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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Абаскалю предложили возглавить «Факел» («СЭ»)

Бывший главный тренер «Спартака»  Гильермо Абаскаль может возглавить другой клуб Альфа-Банк РПЛ . По данным «Спорт-Экспресса», 37-летнему испанцу предложили возглавить « Факел ».

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