13 самых распространенных разновидностей соседей, которые мешают нам жить

У всех нас есть соседи, и чаще всего это милые и доброжелательные люди, с которыми приятно перекинуться парой фраз, встретившись на лестничной клетке, перехватить немного денег до зарплаты или одолжить соли.
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