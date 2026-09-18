Звягинцев в доковидном прошлом заключал в России госконтракты, в том числе на выступление на фестивале Довлатова, который посещал Турчак

Сейчас ИП режиссера все еще действует, но после признания иноагентом ему придется открыть специальный счетПризнанный иноагентом режиссер Андрей Звягинцев в далеком доковидном прошлом в России заключал госконтракты, в том числе на выступление на фестивале в честь Сергея Довлатова, который посетил Андрей Турчак.
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