Юрист Виноградов: пенсионеры вправе получать бесплатные юридические консультации

Пенсионеры в России имеют право на получение ряда бесплатных услуг. Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал RT, что консультации по некоторым вопросам пожилые люди могут получить у специалистов органов соцзащиты населения.
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