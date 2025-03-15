Юрист Виноградов: пенсионеры вправе получать бесплатные юридические консультации

Пенсионеры в России имеют право на получение ряда бесплатных услуг. Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал RT, что консультации по некоторым вопросам пожилые люди могут получить у специалистов органов соцзащиты населения.