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Ответ "Алисы" про "Ваньку-встаньку" вызвал возмущение военкора Стешина

Ответ "Алисы" про "Ваньку-встаньку" вызвал возмущение военкора Стешина

Ответ Алисы про Ваньку-встаньку возмутил военкора Стешина: голосовой помощник Яндекса нейтрально описал украинскую песню с издевательствами над российскими солдатами.

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