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Мы соседи по планете

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Ярмарочные стриптизерши

Ярмарочные стриптизерши

Этот фотопроект наполнен сексуальным желанием и многообразной энергетической динамикой. Взгляд на женщин глазами женщины, талантливого фотографа Сьюзен Мейселас (Susan Meiselas), одной из 13 женщин-фотографов агентства Magnum (с 1976 года).

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