Астраханский суд взял под стражу гражданина Украины

За попытку незаконного пересечения границы Трусовский районный суд Астрахани заключил под стражу на 30 суток гражданина Украины, обвиняемого в покушении на незаконное пересечение государственной границы России.
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