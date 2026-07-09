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Пункт-А

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Астраханский суд взял под стражу гражданина Украины

Астраханский суд взял под стражу гражданина Украины

За попытку незаконного пересечения границы Трусовский районный суд Астрахани заключил под стражу на 30 суток гражданина Украины, обвиняемого в покушении на незаконное пересечение государственной границы России.

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