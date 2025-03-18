Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС: позиции Стефанишиной и Сийярто

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС. Премьер-министр Виктор Орбан продолжает придерживаться этой позиции, несмотря на выполнение требований по Закарпатью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии