Эрдоган заявил, что Турция не позволит расчленить Сирию

Турция не позволит расчленить Сирию и нарушить её государственное устройство. С таким заявлением 6 января выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения после заседания с кабинетом министров.
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