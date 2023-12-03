Праздник 4 декабря 2023 года: старинные приметы, запреты и обязательные дела Ольга Вайленко4 декабря православные верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы, важный церковный праздник, основанный на древних преданиях о родителях Марии.