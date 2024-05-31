Куряне могут пожаловаться на духоту в общественном транспорте

За один день контролеры в Курске выявили 10 нарушений температурного режима в новых автобусах. Жителям города предлагаю сообщать об этом нарушении, чтобы добиться от водителей комфортных условий и соблюдения условий контрактаЗа один день контролеры в Курске выявили 10 нарушений температурного режима в новых автобусах.