Куряне могут пожаловаться на духоту в общественном транспорте

За один день контролеры в Курске выявили 10 нарушений температурного режима в новых автобусах. Жителям города предлагаю сообщать об этом нарушении, чтобы добиться от водителей комфортных условий и соблюдения условий контрактаЗа один день контролеры в Курске выявили 10 нарушений температурного режима в новых автобусах.
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