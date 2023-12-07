Чонгук сам попросил Чимина занять место Ви: инсайдер слил как Макнэ тайно обидел Тэхена

Чонгуку (Jungkook) выдался шанс пойти в армию с его хорошим приятелем Чимином (Jimin), что повлекло за собой небольшой конфликт интересов поклонников группы на одном корейском форуме, где инсайдер заявил о недовольстве Ви (V) относительно этой новости.
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