Чонгук сам попросил Чимина занять место Ви: инсайдер слил как Макнэ тайно обидел Тэхена

Чонгуку (Jungkook) выдался шанс пойти в армию с его хорошим приятелем Чимином (Jimin), что повлекло за собой небольшой конфликт интересов поклонников группы на одном корейском форуме, где инсайдер заявил о недовольстве Ви (V) относительно этой новости.