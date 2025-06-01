Эксперт спрогнозировала курс рубля на июнь

В июне рубль может дойти до отметки 83–87 рублей за доллар, но, несмотря на значительное укрепление национальной валюты в последние месяцы, летний период традиционно сопровождается ростом курсов иностранных валют.
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